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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вдарили по Донеччині ракетами "Іскандер-К": окупанти за добу накрили вогнем 17 населених пунктів

Вдарили по Донеччині ракетами "Іскандер-К": окупанти за добу накрили вогнем 17 населених пунктів

Київ • УНН

 • 113754 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Поліція Донеччини задокументувала ще 25 злочинів окупантів проти мирного населення - за добу окупанти накрили вогнем 17 населених пунктів. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.

Деталі

Зокрема, війська рф вдарили по містам і селам авіацією та ракетами Р-500 «Іскандер-К», артилерією та «Градами». Росіяни вбили та поранили цивільних мешканців.

За добу окупанти накрили вогнем 17 населених пунктів: Авдіївку, Вугледар, Бахмут, Краматорськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Красногорівку, Слов’янськ, Залізне, Кам’янку, Водяне, Іванівське, Курдюмівку, Яснобродівку, Карлівку, Первомайське та Нью-Йорк.

Ворог зруйнував і пошкодив 52 цивільних об’єкти - 37 житлових будинків, лікарню, амбулаторію, автовокзал у Слов’янську, залізничну інфраструктуру, коксохімічний завод тощо.

На місці кожного удару працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Україна закликала Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців щодо українських військовополонених.

Українські Національні Новини

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