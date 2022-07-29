Україна закликала Офіс прокурора МКС звернути увагу на звірства росіян щодо українських військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Україна закликала Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців щодо українських військовополонених. Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.
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«Україна рішуче засуджує жорстокі воєнні злочини, вчинені військовослужбовцями російської федерації щодо українських військовополонених, зокрема жахливі випадки катування, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань та серйозних тілесних ушкоджень і умисного вбивства українських військовополонених», - йдеться в заяві.
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В МЗС наголошують, що умисне вбивство, катування або нелюдське поводження, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю щодо українських військовополонених є серйозним порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і є воєнними злочинами відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності.
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«Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами рф на території України», - зазначається в заяві.
Повідомляється, що всі порушення міжнародного права будуть належним чином зафіксовані та задокументовані і стануть основою відповідних розслідувань та переслідувань їх виконавців.
«Російська сторона зобов‘язана забезпечити гуманне поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються. Поява інформації про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців рф щодо українських військовополонених співпала у часі зі скоєнням росією іншого воєнного злочину - обстрілу виправної установи в окупованій Оленівці, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені», - йдеться в заяві.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародну спільноту засудити брутальне порушення міжнародного права з боку рф і негайно визнати росію державою-терористом.
«Він наголосив, що будь-які зволікання з цим рішенням лише заохочуватимуть росію до подальших злочинів та нелюдських дій. МЗС України разом з іншими причетними відомствами продовжить докладати зусиль, аби притягнути російських воєнних злочинців до найсуворішої відповідальності», - зазначається в заяві.