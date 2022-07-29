Украина призвала Офис прокурора МКС обратить внимание на зверства россиян по отношению к украинским военнопленным

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«Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими российской федерации в отношении украинских военнопленных, в частности ужасные случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий и серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных», - говорится в заявлении.

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В МИД отмечают, что умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, умышленное причинение тяжких страданий или серьезных телесных повреждений или вред здоровью в отношении украинских военнопленных являются серьезными нарушениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными и являются военными преступлениями в соответствии с положениями Украины и Римского устава Международного уголовного суда. Согласно Римскому уставу, такие действия также могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

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«Призываем Офис Прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами рф на территории Украины», - отмечается в заявлении.

Сообщается, что все нарушения международного права будут должным образом зафиксированы и документированы и станут основой соответствующих расследований и преследований их исполнителей.

«Российская сторона обязана обеспечить гуманное поведение в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны держащего в плену военнопленных государства запрещаются. Появление информации о жестоких военных преступлениях военнослужащих рф в отношении украинских военнопленных совпало во времени с совершением россией другого военного преступления - обстрела исправительного учреждения в оккупированной Еленовке, где, как считается, содержались украинские военнопленные», - говорится в заявлении.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить агрессивное нарушение международного права со стороны рф и немедленно признать россию государством-террористом.

«Он подчеркнул, что любые промедления с этим решением будут только поощрять россию к дальнейшим преступлениям и бесчеловечным действиям. МИД Украины вместе с другими причастными ведомствами продолжит прилагать усилия, чтобы привлечь российских военных преступников к строжайшей ответственности», - отмечается в заявлении.