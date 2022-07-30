Ударили по Донетчине ракетами "Искандер-К": оккупанты за сутки накрыли огнем 17 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Полиция Донбасса задокументировала еще 25 преступлений оккупантов против мирного населения - за сутки оккупанты накрыли огнем 17 населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.
Детали
В частности, войска рф ударили по городам и селам авиацией и ракетами Р-500 «Искандер-К», артиллерией и «Градами». Россияне убили и ранили гражданских жителей.
За сутки оккупанты накрыли огнем 17 населенных пунктов: Авдеевку, Угледар, Бахмут, Краматорск, Николаевку, Большую Новоселку, Красногоровку, Славянск, Железное, Каменку, Водяное, Ивановское, Курдюмовку, Яснобродовку, Первомайское и Нью-Йорк.
Враг разрушил и повредил 52 гражданских объекта - 37 жилых домов, больницу, амбулаторию, автовокзал в Славянске, железнодорожную инфраструктуру, коксохимический завод и т.д.
На месте каждого удара работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
Украина призвала Офис Прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в отношении украинских военнопленных.