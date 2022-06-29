Вдалося заморозити чи заблокувати понад 30 млрд доларів заможних росіян – Мінфін США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Цільова група "Російська еліта, проксі та олігархи" (РЕПО) заблокувала або заморозила активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 30 мільярдів доларів США, заморозила або вилучила дорогі речі осіб, які перебувають під санкціями, і суттєво обмежила доступ росіян, що перебувають під санкціями, до міжнародної фінансової системи. Про це йдеться у заяві, опублікованій у середу Мінфіном США, пише УНН.
Деталі
За інформацією Мінфіну, за 100 днів члени РЕПО зробили таке:
- Заблокували або заморозили активи росіян, які потрапили під санкції, на фінансових рахунках і економічних ресурсах на суму понад 30 млрд доларів.
- Іммобілізували активи російського Центрального банку у сумі близько 300 млрд дол.
- Заарештували, заморозили або затримали яхти та інші судна, що належать, утримуються або контролюються росіянами, що знаходяться під санкціями, включаючи Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil і Phi.
- Заарештували або заморозили елітну нерухомість, що належить, утримується або контрольована росіянами, що знаходяться під санкціями.
- обмежили доступ росії до світової фінансової системи, що ускладнює придбання росією технологій, необхідних для підтримки її війни в Україні.
"Робота РЕПО ще не завершена. У найближчі місяці члени РЕПО продовжать відстежувати російські активи, що перебувають під санкціями, і не дозволять росіянам, які перебувають під санкціями, підірвати заходи, спільно введені членами РЕПО. Разом ми забезпечимо, щоб наші санкції продовжували накладати росію за її неспровоковану агресію в Україні, що триває, і запобігати наданню коштів та економічних ресурсів зазначеним особам або в їх інтересах", - заявили в Мінфіні.
Нагадаємо
Як писав УНН, західні союзники розглядають питання про те, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій, а гроші використати для відновлення України.