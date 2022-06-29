Вдалося заморозити чи заблокувати понад 30 млрд доларів заможних росіян – Мінфін США

Деталі

За інформацією Мінфіну, за 100 днів члени РЕПО зробили таке:

- Заблокували або заморозили активи росіян, які потрапили під санкції, на фінансових рахунках і економічних ресурсах на суму понад 30 млрд доларів.

- Іммобілізували активи російського Центрального банку у сумі близько 300 млрд дол.

- Заарештували, заморозили або затримали яхти та інші судна, що належать, утримуються або контролюються росіянами, що знаходяться під санкціями, включаючи Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil і ​​Phi.

- Заарештували або заморозили елітну нерухомість, що належить, утримується або контрольована росіянами, що знаходяться під санкціями.

- обмежили доступ росії до світової фінансової системи, що ускладнює придбання росією технологій, необхідних для підтримки її війни в Україні.

"Робота РЕПО ще не завершена. У найближчі місяці члени РЕПО продовжать відстежувати російські активи, що перебувають під санкціями, і не дозволять росіянам, які перебувають під санкціями, підірвати заходи, спільно введені членами РЕПО. Разом ми забезпечимо, щоб наші санкції продовжували накладати росію за її неспровоковану агресію в Україні, що триває, і запобігати наданню коштів та економічних ресурсів зазначеним особам або в їх інтересах", - заявили в Мінфіні.

Нагадаємо

Як писав УНН, західні союзники розглядають питання про те, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій, а гроші використати для відновлення України.