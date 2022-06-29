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Удалось заморозить или заблокировать более 30 млрд долларов зажиточных россиян – Минфин США

Удалось заморозить или заблокировать более 30 млрд долларов зажиточных россиян – Минфин США

Киев • УНН

 • 110281 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Целевая группа "Российская элита, прокси и олигархи" (РЕПО) заблокировала или заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 30 миллиардов долларов США, заморозила или изъяла дорогостоящие вещи лиц, находящихся под санкциями, и существенно ограничила доступ россиян, находящихся под санкциями, к международной финансовой системе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду Минфином США, пишет УНН.

Детали

По информации Минфина, за 100 дней члены РЕПО сделали следующее:

- Заблокировали или заморозили активы попавших под санкции россиян на финансовых счетах и экономических ресурсах на сумму более 30 млрд доларов.

- Иммобилизовали активы российского Центрального банка на сумму около 300 млрд долл.

- Арестовали, заморозили или задержали яхты и другие суда, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые находящимися под санкциями россиянами, включая Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil и Phi.

- Арестовали или заморозили элитную недвижимость, принадлежащую, удерживаемую или контролируемую находящимися под санкциями россиянами.

- Ограничили доступ россии к мировой финансовой системе, что затрудняет приобретение россией технологий, необходимых для поддержания ее войны в Украине.

"Работа РЕПО еще не завершена. В ближайшие месяцы члены РЕПО продолжат отслеживать российские активы, находящиеся под санкциями, и не позволят находящимся под санкциями россиянам подорвать меры, совместно введенные членами РЕПО. Вместе мы обеспечим, чтобы наши санкции продолжали накладывать цену на россию за ее неспровоцированную и продолжающуюся агрессию в Украине и предотвращать предоставление средств и экономических ресурсов указанным лицам или в их интересах", - заявили в Минфине.

Напомним

Как писал УНН, западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций, а деньги использовать для восстановления Украины.

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