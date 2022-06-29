Удалось заморозить или заблокировать более 30 млрд долларов зажиточных россиян – Минфин США

КИЕВ. 29 июня. УНН. Целевая группа "Российская элита, прокси и олигархи" (РЕПО) заблокировала или заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 30 миллиардов долларов США, заморозила или изъяла дорогостоящие вещи лиц, находящихся под санкциями, и существенно ограничила доступ россиян, находящихся под санкциями, к международной финансовой системе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду Минфином США, пишет УНН.