Вчительці столичної школи повідомили про підозру у колабораціонізмі
Київ • УНН
Вчительці київської школи, яка співпрацювала з росією під час окупації Куп'янська, повідомлено про підозру у колабораціонізмі.
Правоохоронці викрили колаборантку з Куп'янська Харківської області, яка після деокупації міста влаштувалася шкільним вчителем у Києві. Наразі перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів у столичній школи. Про це повідомила пресслужба СБУ, передає УНН.
Деталі
Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка співпрацювала з рф у період окупації Куп’янська на Харківщині. Після звільнення міста вона переїхала в Київ, де переховувалася під виглядом переселенки та вчителя в місцевій школі
За даними СБУ, до початку повномасштабного вторгнення рф жінка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради. Під час окупації райцентру вона перейшла на бік ворога, а з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою.
Колаборантка займалась розробкою кремлівських "методичок" для вчителів місцевих шкіл. У брошурах вимагала від педагогів повністю перейти на російські "стандарти" освіти.
Так, наприклад, вона детально описувала ворожу методику викладання учням сфальсифікованої історії становлення Української Державності. Також на сторінках видання колаборантка вчила як виправдовувати збройну агресію рф та "пояснювати" воєнні злочини рашистів.
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Під час звільнення Куп’янська жінка поспіхом переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
"Перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів навчального закладу Києва", - додали в СБУ.
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