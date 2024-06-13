Правоохранители разоблачили коллаборантку из Купянска Харьковской области, которая после деоккупации города устроилась школьным учителем в Киеве. Сейчас проверяется ее возможная причастность к распространению вражеской пропаганды среди школьников в столичной школе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку, которая сотрудничала с рф в период оккупации Купянска на Харьковщине. После освобождения города она переехала в Киев, где скрывалась под видом переселенки и учителя в местной школе - говорится в сообщении.

По данным СБУ, до начала полномасштабного вторжения рф женщина возглавляла Центр профессионального развития педагогических работников Купянского горсовета. Во время оккупации райцентра она перешла на сторону врага, а с июля 2022 года продолжила руководить захваченным в то время учреждением.

Коллаборантка занималась разработкой кремлевских "методичек" для учителей местных школ. В брошюрах требовала от педагогов полностью перейти на российские "стандарты" образования.

Так, например, она подробно описывала враждебную методику преподавания ученикам сфальсифицированной истории становления Украинской государственности. Также на страницах издания коллаборантка учила как оправдывать вооруженную агрессию рф и "объяснять" военные преступления рашистов.

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Во время освобождения Купянска женщина в спешке переехала в Киев, где оформила статус внутренне перемещенного лица. Впоследствии она устроилась учительницей информатики в одну из школ Днепровского района столицы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Проверяется ее возможная причастность к распространению враждебной пропаганды среди школьников учебного заведения Киева", - добавили в СБУ.

Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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