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Вчора ворог двічі влучив у об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Київ • УНН

 • 803638 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. В результаті масованої ракетної атаки 14 січня ворог зміг завдати два удари по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Вчора ворог двічі влучив у об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Цитата

«Вчора ворог знову завдав масованого ракетного удару по Україні. Під удар потрапила і Львівщина. 1 ракету на території нашої області воїнам ПвК «Захід» вдалося збити. Дві – влучили в об‘єкт критичної інфраструктури.

Була пожежа. О 18:16 вогнеборці погасили її. Жертв чи постраждалих через атаку у нашій області нема», - повідомив він.

Він наголосив, що ворог прицільно бив по енергооб’єктах. Водночас, керованість і цілісність енергосистеми вдалося зберегти. Проте дефіцит у ній суттєвий.

«Маємо бути готові до можливого запровадження аварійних відключень», - повідомив Козицький, додавши, що станом на ранок у регіоні застосовуються відключення за графіком.

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