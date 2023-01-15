Вчора ворог двічі влучив у об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. В результаті масованої ракетної атаки 14 січня ворог зміг завдати два удари по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Цитата
«Вчора ворог знову завдав масованого ракетного удару по Україні. Під удар потрапила і Львівщина. 1 ракету на території нашої області воїнам ПвК «Захід» вдалося збити. Дві – влучили в об‘єкт критичної інфраструктури.
Була пожежа. О 18:16 вогнеборці погасили її. Жертв чи постраждалих через атаку у нашій області нема», - повідомив він.
Він наголосив, що ворог прицільно бив по енергооб’єктах. Водночас, керованість і цілісність енергосистеми вдалося зберегти. Проте дефіцит у ній суттєвий.
«Маємо бути готові до можливого запровадження аварійних відключень», - повідомив Козицький, додавши, що станом на ранок у регіоні застосовуються відключення за графіком.