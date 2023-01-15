Вчера враг дважды попал в объект критической инфраструктуры на Львовщине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В результате массированной ракетной атаки 14 января враг смог нанести два удара по объекту критической инфраструктуры на Львовщине. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
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«Вчера враг снова нанес массированный ракетный удар по Украине. Под удар попала и Львовщина. 1 ракету на территории нашей области воинам ПвК «Запад» удалось сбить. Две – попали в объект критической инфраструктуры.
Был пожар. В 18:16 пожарные потушили его. Жертв или пострадавших из-за атаки в нашей области нет», - сообщил он.
Он отметил, что враг прицельно бил по энергообъектам. В то же время, управляемость и целостность энергосистемы удалось сохранить. Однако дефицит в ней существенный.
«Должны быть готовы к возможному введению аварийных отключений», - сообщил Козицкий, добавив, что по состоянию на утро в регионе применяются отключения по графику.