Вчера враг дважды попал в объект критической инфраструктуры на Львовщине

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«Вчера враг снова нанес массированный ракетный удар по Украине. Под удар попала и Львовщина. 1 ракету на территории нашей области воинам ПвК «Запад» удалось сбить. Две – попали в объект критической инфраструктуры.

Был пожар. В 18:16 пожарные потушили его. Жертв или пострадавших из-за атаки в нашей области нет», - сообщил он.

Он отметил, что враг прицельно бил по энергообъектам. В то же время, управляемость и целостность энергосистемы удалось сохранить. Однако дефицит в ней существенный.

«Должны быть готовы к возможному введению аварийных отключений», - сообщил Козицкий, добавив, что по состоянию на утро в регионе применяются отключения по графику.