Вчені з’ясували, що у жінок і чоловіків антитіла після безсимптомного COVID-19 формуються по-різному

Деталі

Так, науковці провели тестування 739 працівників Кардіфського столичного Університету, у яких не було ніяких симптомів коронавірусу. Для надійності дослідники використовували три різні тест-системи. Антитіла до коронавірусу виявилися у 3,65% добровольців.

Вчені не виявили статистично значущої різниці в співвідношенні чоловіків і жінок, які перенесли коронавірус, однак найчастіше антитіла виявлялися у чоловіків старше 40 років. Однак після порівняння показників з’ясувалося, що у добровольців чоловічої статі титр антитіл був у три рази вищим, ніж у жінок.

Через три місяці вчені повторно протестували людей і виявили, що у 21,7% з них антитіл більше немає.

Науковці також встановили, що у 80% випадків антитіла зникали у жінок переважно середнього та старшого віку.