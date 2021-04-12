Вчені з’ясували, що у жінок і чоловіків антитіла після безсимптомного COVID-19 формуються по-різному
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Рівень антитіл після безсимптомного COVID-19 у чоловіків втричі вищий, ніж у жінок. Про це свідчать результати дослідження, проведеного британськими вченими, передає УНН із посиланням на The Conversation.
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Так, науковці провели тестування 739 працівників Кардіфського столичного Університету, у яких не було ніяких симптомів коронавірусу. Для надійності дослідники використовували три різні тест-системи. Антитіла до коронавірусу виявилися у 3,65% добровольців.
Вчені не виявили статистично значущої різниці в співвідношенні чоловіків і жінок, які перенесли коронавірус, однак найчастіше антитіла виявлялися у чоловіків старше 40 років. Однак після порівняння показників з’ясувалося, що у добровольців чоловічої статі титр антитіл був у три рази вищим, ніж у жінок.
Через три місяці вчені повторно протестували людей і виявили, що у 21,7% з них антитіл більше немає.
Науковці також встановили, що у 80% випадків антитіла зникали у жінок переважно середнього та старшого віку.