Ученые выяснили, что у женщин и мужчин антитела после бессимптомного COVID-19 формируются по-разному
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британскими учеными, передает УНН со ссылкой на The Conversation.
Детали
Так, ученые провели тестирование 739 работников Кардиффского столичного Университета, у которых не было никаких симптомов коронавируса. Для надежности исследователи использовали три различных тест-системы. Антитела к коронавирусу оказались у 3,65% добровольцев.
Ученые не обнаружили статистически значимой разницы в соотношении мужчин и женщин, которые перенесли коронавирус, однако чаще всего антитела обнаруживались у мужчин старше 40 лет. Однако после сравнения показателей выяснилось, что у добровольцев мужского пола титр антител был в три раза выше, чем у женщин.
Через три месяца ученые повторно протестировали людей и обнаружили, что у 21,7% из них антител больше нету.
Ученые также установили, что в 80% случаев антитела исчезали у женщин преимущественно среднего и старшего возраста.