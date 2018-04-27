Вчені створили найбільшу карту зірок Чумацького Шляху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Європейське космічне агентство (ЕКА) провело "перепис" Чумацького Шляху, оприлюднивши другий великий випуск даних місії Gaia. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЕКА.
Дане дослідження дає нам найдетальнішу об'ємну карту нашої галактики, з даними про місце розташування, відстань і рух близько 1,7 мільярда зірок, а також орбіти і позиції тисяч астероїдів.
Космічний телескоп Gaia почав сканувати небо в 2014 році, а у вересні 2016 року було опубліковано перший набір даних про 1,1 млрд зірок. Другий випуск значно розширив обсяг інформації: використовуючи півмільйона яскравих далеких квазарів як небесну "систему відліку", Gaia визначив координати близько 1,7 млрд зірок і каталогізував рух 1,3 млрд з них.
Інша інформація, зібрана телескопом, включає дані про яскравість всіх 1,7 млрд виявлених зірок і колірні вимірювання багатьох з них. Поверхневі температури були виміряні приблизно для 100 млн зірок. Також Gaia визначив позиції більш 14 000 астероїдів в нашій сонячній системі.
Дані були досить точними, щоб спостерігати руху 75 зоряних скупчень, пов'язаних гравітацією. Також місія допомогла ідентифікувати орбіти 12 карликових галактик, включаючи Мале і Велика Магелланова Хмара, які обертаються навколо Чумацького Шляху.
Як повідомляв УНН, сонячна система може виявитися в небезпеці, яка насувається з космосу. Астрофізики вважають, що в нашому напрямку рухається зірка, яка в кінцевому підсумку призведе до гігантських вибухів у всій нашій системі зірок. Гравітаційний ефект такого польоту може навіть призвести до знищення Сонячної системи.