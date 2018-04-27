Ученые создали крупнейшую карту звезд Млечного Пути
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейское космическое агентство (ЕКА) провело "перепись" Млечного Пути, обнародовав второй крупный выпуск данных миссии Gaia. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЕКА.
Данное исследование дает нам самую подробную объемную карту нашей галактики, с данными о местоположении, расстоянии и движении около 1,7 миллиарда звезд, а также орбиты и позиции тысяч астероидов.
Космический телескоп Gaia начал сканировать небо в 2014 году, а в сентябре 2016 года был опубликован первый набор данных о 1,1 млрд звезд. Второй выпуск значительно расширил объем информации: используя полмиллиона ярких далеких квазаров как небесную "систему отсчета", Gaia определил координаты около 1,7 млрд звезд и каталогизировал движение 1,3 млрд из них.
Другая информация, собранная телескопом, включает данные о яркости всех 1,7 млрд обнаруженных звезд и цветовые измерения почти всех из них. Поверхностные температуры были измерены приблизительно для 100 млн звезд. Также Gaia определил позиции более 14 000 астероидов в нашей солнечной системе.
Данные были достаточно точными, чтобы наблюдать движения 75 звездных скоплений, связанных гравитацией. Также миссия помогла идентифицировать орбиты 12 карликовых галактик, включая Малое и Большое Магелланово Облако, которые вращаются вокруг Млечного Пути.
Как сообщал УНН, солнечная система может оказаться в опасности, надвигающейся из космоса. Астрофизики считают, что в нашем направлении движется звезда, которая в конечном итоге приведет к гигантским взрывам во всей нашей системе звезд. Гравитационный эффект такого полета может даже привести к уничтожению Солнечной системы.