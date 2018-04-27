Ученые создали крупнейшую карту звезд Млечного Пути

Данное исследование дает нам самую подробную объемную карту нашей галактики, с данными о местоположении, расстоянии и движении около 1,7 миллиарда звезд, а также орбиты и позиции тысяч астероидов.



Космический телескоп Gaia начал сканировать небо в 2014 году, а в сентябре 2016 года был опубликован первый набор данных о 1,1 млрд звезд. Второй выпуск значительно расширил объем информации: используя полмиллиона ярких далеких квазаров как небесную "систему отсчета", Gaia определил координаты около 1,7 млрд звезд и каталогизировал движение 1,3 млрд из них.



Другая информация, собранная телескопом, включает данные о яркости всех 1,7 млрд обнаруженных звезд и цветовые измерения почти всех из них. Поверхностные температуры были измерены приблизительно для 100 млн звезд. Также Gaia определил позиции более 14 000 астероидов в нашей солнечной системе.



Данные были достаточно точными, чтобы наблюдать движения 75 звездных скоплений, связанных гравитацией. Также миссия помогла идентифицировать орбиты 12 карликовых галактик, включая Малое и Большое Магелланово Облако, которые вращаются вокруг Млечного Пути.

Как сообщал УНН, солнечная система может оказаться в опасности, надвигающейся из космоса. Астрофизики считают, что в нашем направлении движется звезда, которая в конечном итоге приведет к гигантским взрывам во всей нашей системе звезд. Гравитационный эффект такого полета может даже привести к уничтожению Солнечной системы.