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Вчені склали карту мережі мозку, пов'язану із залежністю

Вчені склали карту мережі мозку, пов'язану із залежністю

Київ • УНН

 • 255607 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Дослідники заявили, що вони нанесли на карту мережу мозку, пов'язану із залежністю, вивчаючи давніх курців, які раптово кинули палити після перенесених уражень головного мозку. Про це УНН пише, посилаючись на AFP.

Деталі

Вони сподіваються, що дослідження дасть майбутнім методам лікування ціль, до якої можна прагнути в боротьбі з залежністю від низки речовин.

Щоб з'ясувати, де знаходиться залежність у мозку, дослідники вивчили 129 пацієнтів, які щодня курили з ураженням головного мозку.

У той час, як більше половини з них продовжували курити у звичайному режимі після ураження, чверть негайно кинули без жодних проблем — навіть повідомляючи про «відсутність тяги», згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Nature Medicine.

У той час як ураження у тих, хто кинув палити, не були локалізовані в одній конкретній області мозку, вчені зіставили їх із кількома областями, які вони назвали «мережею ремісії залежності».

Вони виявили, що ураження, яке може змусити відмовитися від залежності, ймовірно, торкнеться таких частин мозку, як дорсальна поясна звивина, латеральна префронтальна кора і острівець, але не медіальна префронтальна кора.

Юхо Йоутса, невролог із фінського Університету Турку та автор дослідження, сказав AFP: "Деякі з вузлів мережі були розташовані в корі головного мозку, на яку можна було впливати навіть за допомогою неінвазивних методів нейромодуляції".

Нейромодуляція включає стимуляцію нервів для лікування низки захворювань.

Одним із таких методів є транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС), яка була схвалена Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США минулого місяця для лікування обсесивно-компульсивного розладу.

«Однак нам все ще потрібно з'ясувати, як найкраще модулювати цю мережу, і провести ретельно сплановані рандомізовані випробування, щоб перевірити, чи націлювання на мережу клінічно корисне», — додав він.

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