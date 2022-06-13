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Ученые составили карту сети мозга, связанную с зависимостью

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Исследователи заявили, что они нанесли на карту сеть мозга, связанную с зависимостью, изучая древних курильщиков, внезапно бросивших курить после перенесенных поражений головного мозга. Об этом УНН пишет, ссылаясь на AFP.

Детали

Они надеются, что исследование даст будущим методам лечения цель, к которой можно стремиться в борьбе с зависимостью от ряда веществ.

Чтобы выяснить, где находится зависимость в мозге, исследователи изучили 129 пациентов, ежедневно куривших с поражением головного мозга.

В то время, как более половины из них продолжали курить в обычном режиме после поражения, четверть немедленно бросили без проблем — даже сообщая о «отсутствии тяги», согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine.

В то время как поражения у бросивших курить не были локализованы в одной конкретной области мозга, ученые сопоставили их с несколькими областями, которые они назвали «сетью ремиссии зависимости».

Они обнаружили, что поражение, которое может заставить отказаться от зависимости, вероятно, коснется таких частей мозга, как дорсальная поясная извилина, латеральная префронтальная кора и островок, но не медиальная префронтальная кора.

Юхо Йоутса, невролог из финского Университета Турку и автор исследования, сказал AFP: "Некоторые из узлов сети были расположены в коре головного мозга, на которую можно было воздействовать даже с помощью неинвазивных методов нейромодуляции".

Нейромодуляция включает стимуляцию нервов для лечения ряда заболеваний.

Одним из таких методов является транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в прошлом месяце для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.

«Однако нам все еще нужно выяснить, как лучше модулировать эту сеть, и провести тщательно спланированные рандомизированные испытания, чтобы проверить, будет ли нацеливание на сеть клинически полезно», — добавил он.

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