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The New York Times

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Шахед-136

Вчені розробили новий метод діагностики раку за допомогою штучного інтелекту

Вчені розробили новий метод діагностики раку за допомогою штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 22970 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Китайські вчені розробили нову методику для діагностування раку легенів на ранній стадії. Про це пише інформаційне агентство Сіньхуа, передає УНН.

Деталі

Розробка, зроблена за допомогою штучного інтелекту, належить вченим з Пекінського університету. Фахівці досліджували 311 осіб, включаючи 171 пацієнта з раком легенів на ранній стадії і 140 здорових людей. Для тестування використовувалися зразки плазми крові.

Використовуючи алгоритм машинного обчислення, вчені виявили дев'ять ліпідів, які вважаються найбільш важливими для раннього діагностування раку, і вибудували модель діагностування із застосуванням технологій штучного інтелекту.

В результаті вчені виявили, що нова модель діагностування досягла точності понад 90%, як в групі з 1036 учасників, які пройшли скринінг раку легенів за допомогою звичайної комп'ютерної томографії в лікарні в Пекіні, так і в клінічній групі з 109 хворих на рак легенів.

Рак легенів - хто в групі ризику

Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков розповів, що куріння підвищує ризик розвитку раку легенів. Хворобу також може спровокувати забруднене повітря і навколишнє середовище, зокрема - радон (газ без запаху і кольору, що виділяється в результаті розпаду урану в грунті) і азбест (група мінералів, які використовують для виробництва вогнетривких, ізоляційних і кислототривких матеріалів - ред.).

Рак легенів - одне з найпоширеніших онкозахворювань у світі.

Тільки в 2020 році через рак легенів померло понад 2,2 млн осіб.

На думку лікарів лікарні ізраїльської онкології LISOD, головна проблема полягає в тому, що пацієнти звертаються за допомогою до лікарів вже на пізніх стадіях, коли показник виживання становить 20%, тоді як на першій і другій — 80% і 60% відповідно.

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