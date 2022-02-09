Вчені розробили новий метод діагностики раку за допомогою штучного інтелекту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Китайські вчені розробили нову методику для діагностування раку легенів на ранній стадії. Про це пише інформаційне агентство Сіньхуа, передає УНН.
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Розробка, зроблена за допомогою штучного інтелекту, належить вченим з Пекінського університету. Фахівці досліджували 311 осіб, включаючи 171 пацієнта з раком легенів на ранній стадії і 140 здорових людей. Для тестування використовувалися зразки плазми крові.
Використовуючи алгоритм машинного обчислення, вчені виявили дев'ять ліпідів, які вважаються найбільш важливими для раннього діагностування раку, і вибудували модель діагностування із застосуванням технологій штучного інтелекту.
В результаті вчені виявили, що нова модель діагностування досягла точності понад 90%, як в групі з 1036 учасників, які пройшли скринінг раку легенів за допомогою звичайної комп'ютерної томографії в лікарні в Пекіні, так і в клінічній групі з 109 хворих на рак легенів.
Рак легенів - хто в групі ризику
Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков розповів, що куріння підвищує ризик розвитку раку легенів. Хворобу також може спровокувати забруднене повітря і навколишнє середовище, зокрема - радон (газ без запаху і кольору, що виділяється в результаті розпаду урану в грунті) і азбест (група мінералів, які використовують для виробництва вогнетривких, ізоляційних і кислототривких матеріалів - ред.).
Рак легенів - одне з найпоширеніших онкозахворювань у світі.
Тільки в 2020 році через рак легенів померло понад 2,2 млн осіб.
На думку лікарів лікарні ізраїльської онкології LISOD, головна проблема полягає в тому, що пацієнти звертаються за допомогою до лікарів вже на пізніх стадіях, коли показник виживання становить 20%, тоді як на першій і другій — 80% і 60% відповідно.