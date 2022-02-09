Ученые разработали новый метод диагностики рака с помощью искусственного интеллекта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Китайские ученые разработали новую методику для диагностирования рака легких на ранней стадии. Об этом пишет информационное агентство Синьхуа, передает УНН.
Детали
Разработка, сделанная при помощи искусственного интеллекта, принадлежит ученым из Пекинского университета. Специалисты исследовали 311 человек, включая 171 пациента с раком легких на ранней стадии и 140 здоровых людей. Для тестирования использовались образцы плазмы крови.
Используя алгоритм машинного исчисления, ученые выявили девять липидов, которые считаются наиболее важными для раннего диагностирования рака, и выстроили модель диагностирования с применением технологий искусственного интеллекта.
В итоге ученые выявили, что новая модель диагностирования достигла точности свыше 90%, как в группе из 1036 участников, прошедших скрининг рака легких с помощью обычной компьютерной томографии в больнице в Пекине, так и в клинической группе из 109 больных раком легких.
Рак легких - кто в группе риска
Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков рассказал,что курение повышает риск развития рака легких. Болезнь также может спровоцировать загрязненный воздух и окружающая среда, в частности – радон (газ без запаха и цвета, выделяющийся в результате распада урана в почве) и асбест (группа минералов, которые используют для производства огнеупорных, изоляционных и кислотоупорных материалов - ред.).
Рак легких - одно из самых распространенных онкозаболеваний в мире.
Только в 2020 году из-за рака легких умерло более 2,2 млн человек.
По мнению врачей Больницы израильской онкологии LISOD, главная проблема заключается в том, что пациенты обращаются за помощью к врачам уже на поздних стадиях, когда показатель выживаемости составляет 20%, тогда как на первой и второй — 80% и 60% соответственно.