Вчені провели нове дослідження, у якому виявили харчові звички ранніх динозаврів

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Вчені виявили, що багато перших динозаврів на Землі спочатку були всеїдними та лише згодом перейшли на "вегетаріанство".

Провідний автор дослідження Антоніо Баллелла заявив, що найраніші динозаври залишаються загадкою для вчених — вони були набагато меншими за своїх нащадків. Більшість тріасового періоду динозаври провели в тіні рептилій, які нагадували сучасних крокодилів, але все змінилося після тріасово-юрського масового вимирання. Динозаврам не лише вдалося вижити, а й стати домінантною групою та утримувати цю позицію до мезозою.

Баллелл каже, що палеонтологи і раніше підозрювали, що динозаври експериментували з їжею. Про це свідчить різноманітність їхніх форм черепів і зубів, проте прямих доказів не було.

У новому дослідженні вчені склали карту зубів і харчових звичок сучасних рептилій та порівняли їх із формою зубів ранніх динозаврів, щоб скласти уявлення про їхній раціон.

Вчені у ході дослідження використали математичне моделювання форми зубів динозаврів, їхні механічні реакції, силу жування та раціон за допомогою інженерного програмного забезпечення.

Моделювання показувало, що на ранніх етапах багато динозаврів були всеїдними та лише пізніше розвинули певну "дієту".

Наприклад, динозаври-тероподи мають загострені, вигнуті, схожі на леза зуби із зазубринами — вчені виявили, що їхня поведінка відповідає сучасним варанам.

Водночас зубчасті зуби птахотазових і зауроподоморфів найбільше відповідають сучасним ігуанам — найімовірніше, вони були всеїдними та травоїдними.

Орнітісхіани, до яких належать багато травоїдних видів, наприклад, рогаті динозаври, броньовані анкілозаври та качконосі динозаври, починали як всеїдні.

Ранні зауроподоморфи, предки рослиноїдних зауроподів із довгою шиєю, таких як диплодок, були м'ясоїдними.

Вчені дійшли висновку, що травоїдність не була предком для жодної лінії динозаврів. Очевидно, дієти ранніх динозаврів насправді були дуже різноманітні.

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