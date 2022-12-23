Ученые провели новое исследование, в котором выявили пищевые повадки ранних динозавров

Детали

Ученые обнаружили, что многие первые динозавры на Земле сначала были всеядными и лишь впоследствии перешли на "вегетарианство".

Ведущий автор исследования Антонио Баллелла заявил, что самые ранние динозавры остаются загадкой для ученых — они были гораздо меньше своих потомков. Большинство триасового периода динозавры провели в тени рептилий, напоминавших современных крокодилов, но все изменилось после массового вымирания триасово-юрского. Динозаврам не только удалось выжить, но стать доминантной группой и удерживать эту позицию до мезозоя.

Баллелл говорит, что палеонтологи по-прежнему подозревали, что динозавры экспериментировали с пищей. Об этом свидетельствует разнообразие их форм черепов и зубов, однако прямых улик не было.

В новом исследовании ученые составили карту зубов и пищевых привычек современных рептилий и сравнили их с формой зубов ранних динозавров, чтобы составить представление об их рационе.

Ученые в ходе исследования использовали математическое моделирование формы зубов динозавров, их механические реакции, силу жевания и рацион с помощью инженерного программного обеспечения.

Моделирование показывало, что на ранних этапах многие динозавры были всеядными и лишь позже развили определенную "диету".

Например, динозавры-тероподы имеют заостренные, изогнутые, похожие на лезвия зубы с зазубринами — ученые обнаружили, что их поведение соответствует современным варанам.

В то же время зубчатые зубы птицотазовых и зауроподоморфов наиболее соответствуют современным игуанам — вероятнее всего, они были всеядными и травоядными.

Орнитисхианы, к которым относятся многие травоядные виды, например, рогатые динозавры, бронированные анкилозавры и утконосые динозавры, начинали как всеядные.

Ранние зауроподоморфы, предки растительноядных зауроподов с длинной шеей, таких как диплодок, были плотоядными.

Ученые пришли к выводу, что травоядность не была предком ни для одной линии динозавров. Очевидно, диеты ранних динозавров действительно были очень разнообразны.

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