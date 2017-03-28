Вчені не можуть розгадати "сухі водоспади" на Колумбійському плато
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Геологи ніяк не можуть розгадати причину появи дивних форм рельєфу з вулканічного базальту, які утворились в Каліфорнійському плато 10 мільйонів років тому. Суперечка між науковцями триває вже майже 100 років, передає УНН з посиланням на National Geographic.
В середині східної частині штату Вашингтон, США, у пустелі, де випадає менше ніж 20 см опадів на рік, вчені десятиліттями не можуть зрозуміти походження дивних рельєфних форм, які, можливо, були найбільшим водоспадом на планеті.
Зазначається, що такий рельєф з сотнею "сухих" водоспадів, каньйонів без річок, горбів з гравію висотою з хмарочос, глибоких отворів в породах, які поглинули б цілі міські квартали, і незліченна кількість дивно розташованих брил простягається на території 16 тисяч кв. миль.
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Як зазначають деякі дослідники, високі як п'ятиповерхівки стіни з вулканічного базальту оформилися 10 мільйонів років тому внаслідок того, що лава охолодилася, стиснулася, і пішли тріщини по вертикалі. Вчені на початку 20 століття визначили, що велика кількість повеней створила незрозумілі ландшафти з базальту.
Проте пізніше вчені заявили, що на місці дивних природніх явищ не було річок.
Подальші дослідження показали, що повені "розрізали" територію базальтових порід ближче до кінця останнього льодовикового періоду. А через те, що базальт не надто міцний, розмивання від повені могло дуже швидко створити такий рельєф.
Суперечки між вченими щодо гіпотез того, як могли утворитись такі рельєфи, точаться досі. Тоді як унікальні "сухі водоспади" привертають увагу туристів з усього світу.