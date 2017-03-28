Ученые не могут разгадать "сухие водопады" на Колумбийском плато

В середине восточной части штата Вашингтон, США, в пустыне, где выпадает менее 20 см осадков в год, ученые десятилетиями не могут понять происхождение странных рельефных форм, которые, возможно, были самым большим водопадом на планете.

Отмечается, что такой рельеф с сотней "сухих" водопадов, каньонов без рек, холмов из гравия высотой с небоскреб, глубоких отверстий в породах, которые поглотили бы целые городские кварталы, и бесчисленное количество странно расположенных глыб простирается на территории 16 тысяч кв. миль.

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Как отмечают некоторые исследователи, высокие как пятиэтажки стены из вулканического базальта оформились 10 млн лет назад в результате того, что лава охладилась, сжалась, и пошли трещины по вертикали. Ученые в начале 20 века определили, что большое количество наводнений создало непонятные ландшафты из базальта.

Однако позже ученые заявили, что на месте странных природных явлений не было рек.

Дальнейшие исследования показали, что наводнения "разрезали" территорию базальтовых пород ближе к концу последнего ледникового периода. А потому, что базальт не слишком прочный, размывание от наводнения могло очень быстро создать такой рельеф.

Споры между учеными по поводу гипотез того, как могли образоваться такие рельефы, идут до сих пор. Тогда как уникальные "сухие водопады" привлекают внимание туристов со всего мира.