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Вчені довели, що музика може спричинити ефект сп’яніння

Вчені довели, що музика може спричинити ефект сп’яніння

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Вчені з’ясували, чому від музики або інших звуків людина може відчувати себе п’яною. Про це повідомляє УНН з посиланням на науковий журнал Nature.

Вчені з Університету Юти, Школи медицини університету Джонса Хопкінса та Університету Міссісіпі намагалися зрозуміти, чому музика, й взагалі звуки певної частоти, як кашель або людський голос, здатні викликати запаморочення, нудоту чи втрату рівноваги — ефект, дещо схожий на алкогольне сп’яніння.

В рамках цього дослідження науковці перевіряли вплив музики та звуків в цілому на прикладі риби-жаби. Саме цю істоту взяли, бо її органи слуху і рівноваги дещо схожі на людські. Виявилось, що приблизно один зі ста жителів планети має цікаву особливість — надто тонку кістку між вушним равликом і напівкружними каналами, органом рівноваги. У цих каналах знаходиться рідина, відповідно, коли ми міняємо положення в просторі, вона також рухається. Сигнал про це передається в мозок, який координує роботу м’язів так, щоб наше тіло не втратило рівновагу.

У органі слуху рідина коливається під дією акустичних хвиль, що надходять від барабанної перетинки та слухових кісточок. Ці хвилі можуть помилково проникнути в орган рівноваги, якщо перегородка занадто тонка або має отвір, як іноді трапляється — в такому випадку мозку здається, що людина крутить головою. Відповідно, він посилає сигнал м’язам і виникає ефект сп’яніння, адже людина не рухається і допомога в дотриманні рівноваги їй не потрібна.

Як повідомляв УНН, нещодавно кольоровий рентген вперше випробували на людині.

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