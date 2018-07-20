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Ученые доказали, что музыка может вызвать эффект опьянения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Ученые выяснили, почему от музыки или других звуков человек может чувствовать себя пьяным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный журнал Nature.

Ученые из Университета Юты, Школы медицины университета Джонса Хопкинса и Университета Миссисипи пытались понять, почему музыка, и вообще звуки определенной частоты, как кашель или человеческий голос, способны вызвать головокружение, тошноту или потерю равновесия — эффект, несколько похожий на алкогольное опьянение.

В рамках этого исследования ученые проверяли влияние музыки и звуков в целом на примере рыбы-жабы. Именно это существо взяли, потому что ее органы слуха и равновесия несколько похожи на человеческие. Оказалось, что примерно один из ста жителей планеты имеет интересную особенность — слишком тонкую кость между ушной раковиной и полукружными каналами, органом равновесия. В этих каналах находится жидкость, соответственно, когда мы меняем положения в пространстве, она также движется. Сигнал об этом передается в мозг, который координирует работу мышц так, чтобы наше тело не потеряло равновесие.

В органе слуха жидкость колеблется под действием акустических волн, поступающих от барабанной перепонки и слуховых косточек. Эти волны могут ошибочно проникнуть в орган равновесия, если перегородка слишком тонкая или имеет отверстие, как иногда случается — в таком случае мозгу кажется, что человек крутит головой. Соответственно, он посылает сигнал мышцам и возникает эффект опьянения, ведь человек не двигается и помощь в соблюдении равновесия ей не нужна.

Как сообщал УНН, недавно цветной рентген впервые испытали на человеке.

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