Ученые доказали, что музыка может вызвать эффект опьянения

Ученые из Университета Юты, Школы медицины университета Джонса Хопкинса и Университета Миссисипи пытались понять, почему музыка, и вообще звуки определенной частоты, как кашель или человеческий голос, способны вызвать головокружение, тошноту или потерю равновесия — эффект, несколько похожий на алкогольное опьянение.

В рамках этого исследования ученые проверяли влияние музыки и звуков в целом на примере рыбы-жабы. Именно это существо взяли, потому что ее органы слуха и равновесия несколько похожи на человеческие. Оказалось, что примерно один из ста жителей планеты имеет интересную особенность — слишком тонкую кость между ушной раковиной и полукружными каналами, органом равновесия. В этих каналах находится жидкость, соответственно, когда мы меняем положения в пространстве, она также движется. Сигнал об этом передается в мозг, который координирует работу мышц так, чтобы наше тело не потеряло равновесие.

В органе слуха жидкость колеблется под действием акустических волн, поступающих от барабанной перепонки и слуховых косточек. Эти волны могут ошибочно проникнуть в орган равновесия, если перегородка слишком тонкая или имеет отверстие, как иногда случается — в таком случае мозгу кажется, что человек крутит головой. Соответственно, он посылает сигнал мышцам и возникает эффект опьянения, ведь человек не двигается и помощь в соблюдении равновесия ей не нужна.

Как сообщал УНН, недавно цветной рентген впервые испытали на человеке.