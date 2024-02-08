Вбивство заступника міського голови у Нікополі: в авто загинув Журавльов - джерело
Київ • УНН
Заступник мера Нікополя Віталій Журавльов був убитий невідомими, які розстріляли його автомобіль.
Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови у Нікополі. Як повідомили журналісту УНН власні джерела мова про Віталія Журавльова, який був заступником голови Нікопольської міської ради.
Деталі
Співрозмовник УНН повідомив, що мова про Віталія Журавльова.
Так, у Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що за даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць міста Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.
Доповнення
Журавльов обіймав посаду заступника міського голови з 2021 року .Він був членом політичної партії Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" та керівником Громадської Спілки "Нікопольці".