Вбивство заступника міського голови у Нікополі: в авто загинув Журавльов - джерело

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови у Нікополі. Як повідомили журналісту УНН власні джерела мова про Віталія Журавльова, який був заступником голови Нікопольської міської ради.

Деталі

Співрозмовник УНН повідомив, що мова про Віталія Журавльова.

Так, у Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що за даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць міста Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.

Доповнення

Журавльов обіймав посаду заступника міського голови з 2021 року .Він був членом політичної партії Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" та керівником Громадської Спілки "Нікопольці".