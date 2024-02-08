Убийство заместителя городского головы в Никополе: в авто погиб Журавлев - источник

Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы в Никополе. Как сообщили журналисту УНН собственные источники речь о Виталии Журавлеве, который был заместителем председателя Никопольского городского совета.

Детали

Собеседник УНН сообщил, что речь о Виталии Журавлеве.

Так, в Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что по данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц города Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте.

Дополнение

Журавлев занимал должность заместителя городского головы с 2021 года, он был членом политической партии Всеукраинского объединения "Батькивщина" и руководителем Общественного Союза "Никопольцы".