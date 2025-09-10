$41.120.13
15:04 • 6424 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
13:48 • 17370 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 16576 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
12:25 • 20202 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 22541 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 10:41 • 51518 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 73031 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
10 вересня, 08:33 • 58410 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 33864 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38023 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Державний кордон України
Вбивство двох учнів ліцею на Вінниччині: 23-річному вчителю оголошено про підозру

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Прокуратура оголосила підозру колишньому вчителю у вбивстві двох учнів. Тіла підлітків з ножовими пораненнями виявили біля лікарні в Шаргороді.

Вбивство двох учнів ліцею на Вінниччині: 23-річному вчителю оголошено про підозру

Прокуратура оголосила про підозру колишньому вчителю, який, ймовірно, причетний до вбивства двох учнів місцевого ліцею. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко підписав повідомлення про підозру колишньому вчителю за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб) 

- йдеться в повідомленні.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії.

Доповнення

У місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області сталася трагедія, яка приголомшила всю громаду. Біля міської лікарні було виявлено тіла двох підлітків із численними ножовими пораненнями.

У Шаргороді на Вінниччині затримано 23-річного колишнього вчителя, який, ймовірно, причетний до вбивства двох учнів місцевого ліцею. Чоловік наніс підліткам колото-різані поранення в шию, від яких вони померли під час надання медичної допомоги. Розпочате розслідування.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Вінницька область