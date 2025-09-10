Вбивство двох учнів ліцею на Вінниччині: 23-річному вчителю оголошено про підозру
Київ • УНН
Прокуратура оголосила підозру колишньому вчителю у вбивстві двох учнів. Тіла підлітків з ножовими пораненнями виявили біля лікарні в Шаргороді.
Прокуратура оголосила про підозру колишньому вчителю, який, ймовірно, причетний до вбивства двох учнів місцевого ліцею. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко підписав повідомлення про підозру колишньому вчителю за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб)
Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії.
Доповнення
У місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області сталася трагедія, яка приголомшила всю громаду. Біля міської лікарні було виявлено тіла двох підлітків із численними ножовими пораненнями.
У Шаргороді на Вінниччині затримано 23-річного колишнього вчителя, який, ймовірно, причетний до вбивства двох учнів місцевого ліцею. Чоловік наніс підліткам колото-різані поранення в шию, від яких вони померли під час надання медичної допомоги. Розпочате розслідування.