Вбивство двох учнів ліцею на Вінниччині: 23-річному вчителю оголошено про підозру

Прокуратура оголосила про підозру колишньому вчителю, який, ймовірно, причетний до вбивства двох учнів місцевого ліцею. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко підписав повідомлення про підозру колишньому вчителю за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб)