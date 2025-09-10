Убийство двух учеников лицея в Винницкой области: 23-летнему учителю объявлено о подозрении

$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 6342 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 17269 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 16517 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 20148 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 22502 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 51455 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 72958 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 58365 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 33845 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38008 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo
10 сентября, 07:17
На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали
10 сентября, 07:52
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
10 сентября, 09:29
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников
10 сентября, 10:25
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto
11:41
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 17284 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 51471 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
10 сентября, 09:29
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
10 сентября, 08:44
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 58377 просмотра
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
12:07
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto
9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto
8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
Убийство двух учеников лицея в Винницкой области: 23-летнему учителю объявлено о подозрении

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Прокуратура объявила подозрение бывшему учителю в убийстве двух учеников. Тела подростков с ножевыми ранениями обнаружили возле больницы в Шаргороде.

Убийство двух учеников лицея в Винницкой области: 23-летнему учителю объявлено о подозрении

Прокуратура объявила о подозрении бывшему учителю, который, вероятно, причастен к убийству двух учеников местного лицея. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко подписал сообщение о подозрении бывшему учителю по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц) 

- говорится в сообщении.

Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия.

Дополнение

В городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области произошла трагедия, которая потрясла всю громаду. Возле городской больницы были обнаружены тела двух подростков с многочисленными ножевыми ранениями.

В Шаргороде Винницкой области задержан 23-летний бывший учитель, который, вероятно, причастен к убийству двух учеников местного лицея. Мужчина нанес подросткам колото-резаные ранения в шею, от которых они скончались во время оказания медицинской помощи. Начато расследование.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Винницкая область