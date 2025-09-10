Убийство двух учеников лицея в Винницкой области: 23-летнему учителю объявлено о подозрении
Киев • УНН
Прокуратура объявила подозрение бывшему учителю в убийстве двух учеников. Тела подростков с ножевыми ранениями обнаружили возле больницы в Шаргороде.
Прокуратура объявила о подозрении бывшему учителю, который, вероятно, причастен к убийству двух учеников местного лицея. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко подписал сообщение о подозрении бывшему учителю по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц)
Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия.
Дополнение
В городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области произошла трагедия, которая потрясла всю громаду. Возле городской больницы были обнаружены тела двух подростков с многочисленными ножевыми ранениями.
В Шаргороде Винницкой области задержан 23-летний бывший учитель, который, вероятно, причастен к убийству двух учеников местного лицея. Мужчина нанес подросткам колото-резаные ранения в шею, от которых они скончались во время оказания медицинской помощи. Начато расследование.