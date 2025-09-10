Убийство двух учеников лицея в Винницкой области: 23-летнему учителю объявлено о подозрении

Прокуратура объявила о подозрении бывшему учителю, который, вероятно, причастен к убийству двух учеников местного лицея. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко подписал сообщение о подозрении бывшему учителю по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц)