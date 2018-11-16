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Вбивця Джона Леннона заявив, що "вагався" перед злочином

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вбивця музиканта гурту The Beatles Джона Леннона (1940-1980) Марк Девід Чепмен перед вчиненням злочину відчував коливання і навіть молився. Як повідомило в четвер агентство Reuters, про це свідчить транскрипт телеконференції за участю Чепмена і інспекторів з питань умовно-дострокового звільнення. Чепмен знаходився в той момент у в’язниці “Венді” в районі міста Алден (штат Нью-Йорк). Запис опублікував нью-йоркський департамент у справах виправних установ і громадського контролю, інформує УНН.

“Я занадто далеко зайшов”, — заявив в ході цієї бесіди 63-річний Чепмен, який в день трагедії — 8 грудня 1980 року — отримав автограф Леннона. “Я пам’ятаю, як мені спало на думку про те, що ось, тепер альбом є, він поставив на ньому автограф, і можна йти додому, проте я не міг піти додому”, — стверджував він, додавши, що “відчував коливання” з приводу подальших дій і навіть намагався молитися. Коли Джон Леннон повернувся в той день до свого будинку в районі Аппер-Вестсайд на Манхеттені, Чепмен чекав його і зробив п’ять пострілів з пістолета 38-го калібру.

Чепмена в 1981 році засудили до тюремного ув’язнення на термін від 20 років до довічного. З 2000 року він вже 10 разів подавав прохання про умовно-дострокове звільнення і щоразу отримував відмову. Як відзначило Reuters, тепер Чепмен не зможе звертатися з таким проханням до серпня 2020 року.

Нагадуємо, у серпні цього року за результатами згаданої перевірки інспекторів — вбивці Джона Леннона вдесяте відмовили в умовно-достроковому звільненні.

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