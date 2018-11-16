Вбивця Джона Леннона заявив, що "вагався" перед злочином

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вбивця музиканта гурту The Beatles Джона Леннона (1940-1980) Марк Девід Чепмен перед вчиненням злочину відчував коливання і навіть молився. Як повідомило в четвер агентство Reuters, про це свідчить транскрипт телеконференції за участю Чепмена і інспекторів з питань умовно-дострокового звільнення. Чепмен знаходився в той момент у в’язниці “Венді” в районі міста Алден (штат Нью-Йорк). Запис опублікував нью-йоркський департамент у справах виправних установ і громадського контролю, інформує УНН.