Убийца Джона Леннона заявил, что "чувствовал колебания" перед преступлением

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106361 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112934 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150319 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136633 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128313 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171397 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118095 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141654 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145410 просмотра

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Убийца Джона Леннона заявил, что "чувствовал колебания" перед преступлением

Убийца Джона Леннона заявил, что "чувствовал колебания" перед преступлением

Киев  •  УНН

 • 14812 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Убийца музыканта группы The Beatles Джона Леннона (1940-1980) Марк Дэвид Чэпмен перед совершением преступления чувствовал колебания и даже молился. Как сообщило в четверг агентство Reuters, об этом свидетельствует транскрипт телеконференции с участием Чепмена и инспекторов по вопросам условно-досрочного освобождения. Чэпмен находился в тот момент в тюрьме “Венди” в районе города Алден (штат Нью-Йорк). Запись опубликовал нью-йоркский департамент по делам исправительных учреждений и общественного контроля, информирует УНН.

“Я слишком далеко зашел”, — заявил в ходе этой беседы 63-летний Чэпмен, который в день трагедии — 8 декабря 1980 года — получил автограф Леннона. “Я помню, как мне пришла мысль о том, что вот, теперь альбом есть, он поставил на нем автограф, и можно идти домой, однако я не мог уйти домой”, — утверждал он, добавив, что “испытывал колебания” по поводу дальнейших действий и даже пытался молиться. Когда Джон Леннон вернулся в тот день к своему дому в районе Аппер-Вестсайд на Манхэттене, Чэпмен поджидал его и произвел пять выстрелов из пистолета 38-го калибра.

Чепмена в 1981 году приговорили к тюремному заключению на срок от 20 лет до пожизненного. С 2000 года он уже 10 раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении и всякий раз получал отказ. Как отметило Reuters, теперь Чепмен не сможет обращаться с такой просьбой до августа 2020 года.

Напоминаем, в августе этого года по результатам данной проверки инспекторов — убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в условно-досрочном освобождении.

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