Убийца Джона Леннона заявил, что "чувствовал колебания" перед преступлением

“Я слишком далеко зашел”, — заявил в ходе этой беседы 63-летний Чэпмен, который в день трагедии — 8 декабря 1980 года — получил автограф Леннона. “Я помню, как мне пришла мысль о том, что вот, теперь альбом есть, он поставил на нем автограф, и можно идти домой, однако я не мог уйти домой”, — утверждал он, добавив, что “испытывал колебания” по поводу дальнейших действий и даже пытался молиться. Когда Джон Леннон вернулся в тот день к своему дому в районе Аппер-Вестсайд на Манхэттене, Чэпмен поджидал его и произвел пять выстрелов из пистолета 38-го калибра.

Чепмена в 1981 году приговорили к тюремному заключению на срок от 20 лет до пожизненного. С 2000 года он уже 10 раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении и всякий раз получал отказ. Как отметило Reuters, теперь Чепмен не сможет обращаться с такой просьбой до августа 2020 года.

Напоминаем, в августе этого года по результатам данной проверки инспекторов — убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в условно-досрочном освобождении.