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Вбивці Джона Леннона вдесяте відмовили в умовно-достроковому звільненні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вбивця засновника The Beatles Джона Леннона Марк Девід Чепмен залишиться у в’язниці. Як повідомила в четвер газета New York Post, таке рішення прийняла комісія з умовно-дострокового звільнення, що відмовила злочинцеві в задоволенні його десятого прохання про помилування, передає УНН.

Вбивці Джона Леннона вдесяте відмовили в умовно-достроковому звільненні

Члени комісії у складі Марка Копполи і Отіса Круза вирішили, що Чепмен не може бути відпущений на свободу, так як він, на їхню думку, “несумісний з добробутом і безпекою суспільства”, відзначає видання. Тепер злочинець зможе ще раз подати прохання про помилування лише в 2020 році.

Таким чином, 63-річний Чепмен продовжить відбувати довічне ув’язнення у в’язниці суворого режиму Wende в штаті Нью-Йорк.

Чепмен застрелив лідера The Beatles 8 грудня 1980 року поблизу Центрального парку Нью-Йорка, недалеко від входу в будівлю під назвою Dakota, де Леннон тоді мешкав разом з дружиною Йоко Оно. Уже більше чверті століття шанувальники за традицією збираються в день загибелі музиканта на так званій Суничній галявині в Центральному парку, щоб вшанувати його пам’ять.

Як повідомляв УНН, навесні стало відомо, що портфоліо з більш ніж 350 невиданих фотографій з перших гастролей британської рок-групи The Beatles були продані з аукціону Omega за 253 тисяч фунтів стерлінгів (близько 357 тисяч доларів).

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