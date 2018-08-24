Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в условно-досрочном освобождении

Члены комиссии в составе Марка Копполы и Отиса Круза решили, что Чэпмен не может быть отпущен на свободу, так как он, по их мнению, “несовместим с благосостоянием и безопасностью общества”, отмечает издание. Теперь преступник сможет еще раз подать просьбу о помиловании лишь в 2020 году.

Таким образом, 63-летний Чэпмен продолжит отбывать пожизненное заключение в тюрьме строгого режима Wende в штате Нью-Йорк.

Чэпмен застрелил лидера The Beatles 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком Нью-Йорка, недалеко от входа в здание под названием Dakota, где Леннон тогда жил вместе с супругой Йоко Оно. Уже более четверти века поклонники по традиции собираются в день гибели музыканта на так называемой Земляничной поляне в Центральном парке, чтобы почтить его память.

Как сообщал УНН, весной стало известно, что портфолио из более чем 350 неизданных фотографий с первых гастролей британской рок-группы The Beatles были проданы с аукциона Omega за 253 тысяч фунтов стерлингов (около 357 тысяч долларов).