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Вбивця 17 людей у флоридской школі напав на наглядача у в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. 20-річний Ніколас Круз, який убив 17 людей у школі у Флориді, напав на наглядача у в’язниці. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.

Згідно зі звітом про те, що трапилося, 13 листопада Круз вдарив сержанта Реймонда Белтрана в кімнаті відпочинку у відповідь на його зауваження. Зав’язалася бійка, в ході якої обидва опинилися на підлозі.

Круз кілька разів ударив офіцера кулаком і заволодів його електрошокером; згідно з документом, він спрацював під час бійки, але ніхто з учасників в результаті не постраждав, передає NBC News. Зрештою Белтран повернув собі електрошокер і вдарив Круза рукою, в якій його тримав, після чого той відбіг.

Наскільки серйозні травми отримали Круз і Белтран в результаті інциденту, невідомо. Крузу пред’явлені звинувачення в нападі на офіцера.

Нагадуємо, Ніколас Круз звинувачується у вбивстві 17 осіб у школі “Марджорі Стоунман Дуглас” у Флориді 14 лютого 2018 року. Йому загрожує смертна кара.

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