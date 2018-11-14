Вбивця 17 людей у флоридской школі напав на наглядача у в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. 20-річний Ніколас Круз, який убив 17 людей у школі у Флориді, напав на наглядача у в’язниці. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.
Згідно зі звітом про те, що трапилося, 13 листопада Круз вдарив сержанта Реймонда Белтрана в кімнаті відпочинку у відповідь на його зауваження. Зав’язалася бійка, в ході якої обидва опинилися на підлозі.
Круз кілька разів ударив офіцера кулаком і заволодів його електрошокером; згідно з документом, він спрацював під час бійки, але ніхто з учасників в результаті не постраждав, передає NBC News. Зрештою Белтран повернув собі електрошокер і вдарив Круза рукою, в якій його тримав, після чого той відбіг.
Наскільки серйозні травми отримали Круз і Белтран в результаті інциденту, невідомо. Крузу пред’явлені звинувачення в нападі на офіцера.
Нагадуємо, Ніколас Круз звинувачується у вбивстві 17 осіб у школі “Марджорі Стоунман Дуглас” у Флориді 14 лютого 2018 року. Йому загрожує смертна кара.