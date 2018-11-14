Убийца 17 человек в флоридской школе напал на надзирателя в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. 20-летний Николас Круз, убивший 17 человек в школе во Флориде, напал на надзирателя в тюрьме. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Согласно отчету о случившемся, 13 ноября Круз ударил сержанта Рэймонда Белтрана в комнате отдыха в ответ на его замечания. Завязалась драка, в ходе которой оба оказались на полу.
Круз несколько раз ударил офицера кулаком и завладел его электрошокером; согласно документу, он сработал во время драки, но никто из участников в результате не пострадал, передает NBC News. В конце концов Белтран вернул себе электрошокер и ударил Круза рукой, в которой держал, после чего тот отбежал.
Насколько серьезные травмы получили Круз и Белтран в результате инцидента, неизвестно. Крузу предъявлены обвинения в нападении на офицера.
Напоминаем, Николас Круз обвиняется в убийстве 17 человек в школе “Марджори Стоунман Дуглас” во Флориде 14 февраля 2018. Ему грозит смертная казнь.