Вбивство та два розбійні напади сталися на Полтавщині

Так, 18 листопада, близько 23-ї години в селі Василівці троє-четверо невідомих чоловіків в масках ввірвались до будинку 53-річної жінки. Злочинці нанесли їй тілесні ушкодження і зв’язали пластиковими смужками жінку і її 57-річного чоловіка. Погрожуючи пістолетом та обрізом мисливської рушниці, невідомі заволоділи 10 тис. гривень та однією парою золотих сережок, які зняли із господарки.

Під час даного розбою на допомогу господарю прийшов 41-річний брат, в якого нападники вистрілили з вогнепальної зброї. Від отриманого поранення останній помер на місці.

Також, цього ж дня близько 21 години вечора троє-четверо невідомих чоловіків в масках ввірвались до будинку 61-річної жінки, де зв’язали її пластиковими смужками, нанесли декілька ударів руками в різні частини тіла та, під загрозою ножа, заволоділи грошима в сумі 600 гривень, золотими сережками та кухонним комбайном.

Відомості про події внесені до ЄРДР за ч.3, 4 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень з проникненням у житло) та п. 6, 9 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та з метою приховати інший злочин) КК України.