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Убийство и два разбойных нападения произошли в Полтавской области

Киев • УНН

 • 5393 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители расследуют обстоятельства убийства и двух разбойных нападений в Полтавской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.

Убийство и два разбойных нападения произошли в Полтавской области

Так, 18 ноября, около 23:00 в селе Василевка трое-четверо неизвестных мужчин в масках ворвались в дом 53-летней женщины. Преступники нанесли ей телесные повреждения и связали пластиковыми полосками женщину и ее 57-летнего мужа. Угрожая пистолетом и обрезом охотничьего ружья, неизвестные завладели 10 тыс. гривен и одной парой золотых серег, которые сняли с хозяйки.

Во время данного разбоя на помощь хозяину пришел 41-летний брат, в которого нападавшие выстрелили из огнестрельного оружия. От полученного ранения последний скончался на месте.

Также, в этот же день около 21:00 трое-четверо неизвестных мужчин в масках ворвались в дом 61-летней женщины, где связали ее пластиковыми полосками, нанесли несколько ударов руками в разные части тела и, под угрозой ножа завладели деньгами в сумме 600 гривен, золотыми серьгами и кухонным комбайном.

Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч.3, 4 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений с проникновением в жилище) и п. 6, 9 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление) УК Украины.

Украинские Национальные Новости

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