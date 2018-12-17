Вбивство "Сармата": новим затриманим виявився бізнесмен із Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Затриманий у харківському аеропорту підозрюваний у замовленні вбивства активіста Віталія Олешка є бізнесменом і планував розширення бізнесу в Бердянську. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.
"Це 34-річний бізнесмен, уродженець міста Дніпра. Він є власником декількох приватних підприємств. За нашою інформацією, затриманий планував розширення бізнесу в Бердянську", – повідомив Аброськін.
Підозрюваного затримано в порядку ст.208 КПК України. Найближчим часом йому оголосять підозру за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, вчора у міжнародному аеропорту "Харків" затримали мешканця Дніпра при спробі перетину кордону. Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що затриманий обґрунтовано підозрюється у замовленні вбивства активіста Віталія "Сармата" Олешка.
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Нагадаємо, "Сармата" вбили 31 липня у подвір’ї його будинку у Бердянську. Затримали п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. У вересні відбулося затримання ще декількох осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства.
Також у вересні затримали одного з підозрюваних в замовленні та організації вбивства Олешка.