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Убийство "Сармата": новым задержанным оказался бизнесмен из Днепра

Киев • УНН

 • 18908 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Задержанный в харьковском аэропорту подозреваемый в заказе убийства активиста Виталия Олешко является бизнесменом и планировал расширение бизнеса в Бердянске. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Убийство "Сармата": новым задержанным оказался бизнесмен из Днепра

"Это 34-летний бизнесмен, уроженец города Днепра. Он является владельцем нескольких частных предприятий. По нашей информации, задержанный планировал расширение бизнеса в Бердянске", – сообщил Аброськин.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В ближайшее время ему объявят подозрение по ч.2 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНН, вчера в международном аэропорту "Харьков" задержали жителя Днепра при попытке пересечения границы. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный обоснованно подозревается в заказе убийства активиста Виталия "Сармата" Олешко.

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Напомним, "Сармата" убили 31 июля во дворе его дома в Бердянске. Задержали пятерых человек, причастных к совершению преступления. Всем подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. В сентябре произошло задержание еще нескольких человек, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства.

Также в сентябре задержали одного из подозреваемых в заказе и организации убийства Олешко.

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