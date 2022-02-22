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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вашингтон і Лондон оцінили рішення Берліна зупинити "Північний потік-2"

Вашингтон і Лондон оцінили рішення Берліна зупинити "Північний потік-2"

Київ • УНН

 • 168916 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Прессекретар Білого дому Джен Псакі у вівторок привітала рішення Німеччини про зупинку газопроводу "Північний потік – 2" після визнання Росією так званих "Л/ДНР", пише УНН.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого цитує BBC, також привітав рішення Німеччини припинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Що каже Вашингтон

"Президент (Джо Байден - ред.) ясно дав зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми діятимемо разом із Німеччиною, щоб гарантувати, що "Північний потік — 2" не зрушить з мертвої точки. Протягом ночі ми провели тісні консультації з Німеччиною і вітаємо їхнє оголошення. Сьогодні ми будемо реалізовувати власні заходи", - написала Псакі у Twitter.

Що каже Лондон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав "сміливим кроком" рішення Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2".

"Я вітаю рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца відмінити "Північний потік – 2". І я думаю, що це сміливий крок з боку Олафа та правильний вчинок", - заявив Джонсон перед законодавцями у парламенті Великоъ Британії у вівторок.

Раніше

22 лютого Німеччина заявила, що призупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік — 2" після дій Москви на сході України напередодні.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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