Вашингтон и Лондон оценили решение Берлина остановить "Северный поток-2"

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15 марта, 19:03 • 100068 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128514 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115871 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110052 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100783 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97397 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85019 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник приветствовала решение Германии об остановке газопровода "Северный поток - 2" после признания Россией так называемых "Л/ДНР", пишет УНН.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого цитирует BBC, также приветствовал решение Германии прекратить сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Что говорит Вашингтон

"Президент (Джо Байден - ред.) ясно дал понять, что если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" не сдвинется с мертвой точки. В течение ночи мы провели тесные консультации с Германией и приветствуем их объявление. Сегодня мы будем реализовывать собственные мероприятия", - написала Псаки в Twitter.

Что говорит Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "смелым шагом" решение Германии приостановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2".

"Я приветствую решение канцлера Германии Олафа Шольца отменить "Северный поток - 2". И я думаю, что это смелый шаг со стороны Олафа и правильный поступок", - заявил Джонсон перед законодателями в парламенте Великобритании во вторник.

Ранее

22 февраля Германия заявила, что приостанавливает сертификацию газопровода "Северный поток — 2" после действий Москвы на востоке Украины накануне.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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