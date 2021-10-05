Варшава має намір протидіяти припиненню транзиту газу через Україну

Деталі

За його словами, у майбутньому “для зупинки транзиту через Україну будуть офіційно використовуватися не політичні, а економічні аргументи”. “Раптом виявиться, що по „Північному потоку-2“ (постачати газ) набагато дешевше, ніж через Україну, — сказав Пшідач. — До такої аргументації ми вже (зараз) можемо підготуватися”.

“Це тема для діяльності Європейської комісії”, — додав він і підкреслив, що Польща чекає, що Єврокомісія почне реагувати.

Доповнення

“Північний потік-2” складається з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік, які пролягають від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Будівництво газопроводу було завершено вранці 10 вересня. Очікується, що далі будуть проведені пусконалагоджувальні роботи. Введення газопроводу в експлуатацію планується до кінця поточного року. За даними “Газпрому”, по “Північному потоку-2” в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу.