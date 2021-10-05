Варшава має намір протидіяти припиненню транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Влада Польщі очікує, що поставки газу по газопроводу “Північний поток-2” будуть дешевші, ніж через Україну, і Варшава має намір протидіяти припиненню транзиту газу по українському напрямку. Про це заявив у вівторок в ефірі Polskie Radio заступник міністра закордонних справ республіки Марчін Пшідач, пише УНН.
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За його словами, у майбутньому “для зупинки транзиту через Україну будуть офіційно використовуватися не політичні, а економічні аргументи”. “Раптом виявиться, що по „Північному потоку-2“ (постачати газ) набагато дешевше, ніж через Україну, — сказав Пшідач. — До такої аргументації ми вже (зараз) можемо підготуватися”.
“Це тема для діяльності Європейської комісії”, — додав він і підкреслив, що Польща чекає, що Єврокомісія почне реагувати.
Доповнення
“Північний потік-2” складається з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік, які пролягають від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Будівництво газопроводу було завершено вранці 10 вересня. Очікується, що далі будуть проведені пусконалагоджувальні роботи. Введення газопроводу в експлуатацію планується до кінця поточного року. За даними “Газпрому”, по “Північному потоку-2” в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу.