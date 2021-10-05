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Варшава намерена противодействовать прекращению транзита газа через Украину

Варшава намерена противодействовать прекращению транзита газа через Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Власти Польши ожидают, что поставки газа по газопроводу “Северный поток-2” будут дешевле, чем через Украину, и Варшава намерена противодействовать прекращению транзита газа по украинскому направлению. Об этом заявил во вторник в эфире Polskie Radio заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач, пишет УНН.

Детали

По его словам, в будущем “для остановки транзита через Украину будут официально использоваться не политические, а экономические аргументы”. “Вдруг окажется, что по „Северному потоку-2“ (поставлять газ) намного дешевле, чем через Украину, — сказал Пшидач. — К такой аргументации мы уже (сейчас) можем подготовиться”.

“Это тема для деятельности Европейской комиссии”, — добавил он и подчеркнул, что Польша ждет, что Еврокомиссия начнет реагировать.

Дополнение

“Северный поток-2” состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. По данным “Газпрома”, по “Северному потоку-2” в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

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