Вандали зіпсували знаменитий напис "Hollywood"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Поліція Лос-Анджелеса шукає підозрюваних, які перетворили легендарний напис на голлівудських пагорбах з “Hollywood” на “Hollyweed”, передає УНН з посиланням на The Los Angeles Times.
Зазначається, що камери служби безпеки зняли невідомого, який пробирався по пагорб Маунт-Лі, на якому розташований знак. Зловмисник вибрався на знак “за допомогою банерів” переробив подвійне “о” в “е”. У перекладі вийшло “свята марихуана”.
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У поліції припустили, що це міг бути новорічний розіграш або витівка любителя марихуани.
Нагадаємо, таким же чином напис змінювали в 1976 році. Тоді студенти переробили букви в честь зміни політики по відношенню до марихуани.