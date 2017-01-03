Вандалы испортили знаменитую надпись "Hollywood"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Полиция Лос-Анджелеса ищет подозреваемых, которые превратили легендарную надпись на голливудских холмах с "Hollywood" на "Hollyweed", передает УНН со ссылкой на The Los Angeles Times.
Отмечается, что камеры службы безопасности сняли неизвестного, который пробирался на холм Маунт-Ли, на котором расположен знак. Злоумышленник выбрался на знак "с помощью баннеров" переделал двойное "о" в "е". В переводе получилось "святая марихуана".
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В полиции предположили, что это мог быть новогодний розыгрыш или шалость любителя марихуаны.
Напомним, таким же образом надпись меняли в 1976 году. Тогда студенты переделали буквы в честь изменения политики по отношению к марихуане.