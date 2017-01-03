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12 марта, 19:49 • 109895 просмотра

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12 марта, 15:33 • 143616 просмотра

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12 марта, 14:19 • 121825 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118609 просмотра

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12 марта, 08:46 • 116062 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140574 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144770 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Вандалы испортили знаменитую надпись "Hollywood"

Вандалы испортили знаменитую надпись "Hollywood"

Киев • УНН

 • 13735 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Полиция Лос-Анджелеса ищет подозреваемых, которые превратили легендарную надпись на голливудских холмах с "Hollywood" на "Hollyweed", передает УНН со ссылкой на The Los Angeles Times.

Отмечается, что камеры службы безопасности сняли неизвестного, который пробирался на холм Маунт-Ли, на котором расположен знак. Злоумышленник выбрался на знак "с помощью баннеров" переделал двойное "о" в "е". В переводе получилось "святая марихуана".

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В полиции предположили, что это мог быть новогодний розыгрыш или шалость любителя марихуаны.

Напомним, таким же образом надпись меняли в 1976 году. Тогда студенты переделали буквы в честь изменения политики по отношению к марихуане.

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