Вандали пошкодили сидіння відремонтованого електропоїзда "Львів–Здолбунів"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Невідомі вандали пошкодили сидіння в електропоїзда ЕР9т №746 сполученням "Львів–Здолбунів", який вийшов у рейс після капітального ремонту. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба "Укрзалізниці", передає УНН.
"Дикий за формою та змістом випадок залізничники Львівської магістралі зафіксували після першого рейсу електропоїзда ЕР9т №746 Львів–Здолбунів, який повернувся на маршрут після капітального ремонту та модернізації. В одному з вагонів невідомі особи пошкодили сидіння", - ідеться в повідомлені.
В "Укрзалізниці" додали, що впродовж минулого року у регіональній філії "Львівська залізниця" було зафіксовано 17 випадків пошкодження, розукомплектування, псування та крадіжок елементів моторвагонного рухомого складу. За цими фактами відкрито 15 кримінальних проваджень. Загальна сума збитків із урахуванням витрат залізниці на ремонт та відновлення пошкоджених частин становить понад 122 тис. грн.
Нагадаємо, швидкісний поїзд №736/735 Запоріжжя - Київ задимівся в дорозі, пасажирів пересадили на інший, але вони прибули до столиці із запізненням на п'ять годин.