Вакцинованих бустером від COVID-19 українців вже майже 460 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали майже 14,8 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - майже 460 тисяч осіб. При цьому загалом зробили понад 30,7 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 18 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 6 лютого в Україні 18 626 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 458 480 людей, отримали дві дози – 14 780 566 людей, отримали додаткову дозу – 20 332 людини, бустерну дозу – 459 230 людей. Загалом проведено 30 718 608 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.