Вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев уже почти 460 тысяч

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 14,8 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - почти 460 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 18 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.