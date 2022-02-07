Вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев уже почти 460 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 14,8 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - почти 460 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 18 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 6 февраля в Украине 18 626 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 741 человек, вторую дозу - 8 028 человек, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу - 4 771 человек.
С начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 458 480 человек, получили две дозы - 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу - 20 332 человека, бустерную дозу - 459 230 человек. Всего проведено 30 718 608 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.