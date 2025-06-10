ВАКС зменшив заставу ексочільнику Держспецзв'язку Щиголю

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави ексочільнику Держспецзв'язку Юрію Щиголю з 20 млн грн до 18 млн грн. Він є підозрюваним у справі про заволодіння 62 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду у Реєстрі судових рішень.

Деталі

"Запобіжний захід у виді застави змінити в частині розміру застави, а саме зменшити підозрюваному (Щиголю – ред.) розмір застави з 20 000 000 (двадцять мільйонів) до розміру, що становить 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) гривень", - ідеться в ухвалі.

Доповнення

САП і НАБУ повідомили про підозру голові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим у заволодінні понад 62 млн грн.

Кабмін у той же день звільнив керівництво Держспецзв'язку - очільника відомства Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

Вищий антикорупційний суд згодом відправив під варту з можливістю внесення застави обсягом 25 млн грн ексочільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя.