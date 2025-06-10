ВАКС уменьшил залог экс-главе Госспецсвязи Щиголю

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога экс-главе Госспецсвязи Юрию Щиголю с 20 млн грн до 18 млн грн. Он является подозреваемым в деле о завладении 62 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда в Реестре судебных решений.

Детали

"Предупредительную меру в виде залога изменить в части размера залога, а именно уменьшить подозреваемому (Щиголю – ред.) размер залога с 20 000 000 (двадцать миллионов) до размера, составляющего 18 000 000 (восемнадцать миллионов) гривен", - говорится в постановлении.

Дополнение

САП и НАБУ сообщили о подозрении председателю Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн.

Кабмин в тот же день уволил руководство Госспецсвязи - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

Высший антикоррупционный суд впоследствии отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.