ВАКС задовольнив відкликання клопотання про арешт Дубоноса
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурора Офісу Генеральної прокуратури України про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу директору Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтину Дубоносу, якого підозрюють в одержанні хабара від колишнього народного депутата Максима Микитася, передає кореспондент УНН.
“Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури...про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Дубоноса... повернути прокурору, який здійснює процесуальне керівництво...”, — сказала суддя.
Додамо, що Офіс Генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу Дубоносу.
Раніше, ВАКС задовольнив заяву прокурора Офісу Генеральної прокуратури України про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.
Так, у справі щодо Татарова остаточно усунули прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як повідомлялося, Апеляційна палата ВАКС призначила новий розгляд клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Дубоносу.
Нагадаємо, ВАКС арештував Дубоноса з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн гривень.
Додамо, що експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара Дубоносу, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.
НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.